В ЦСКА раскритиковали судейство матча Кубка России с «Динамо»

В ЦСКА озвучили претензию по судейству после поражения от «Динамо»
true
true
true
close
Telegram-канал «ФК «Динамо» Махачкала»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале раскритиковал судейство в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо» после назначенного в ворота армейцев пенальти.

«Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причем судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой. Девальвация судейства в поле <...> Точно таковыми являются актуальные рекомендации?» — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Ражаб Магомедов, который реализовал пенальти на пятой компенсированной к первому тайму минуте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

Ответный матч между командами будет сыгран в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Примечательно, что матч 15-го тура чемпионата России команды также сыграют друг против друга в Каспийске — 8 ноября. Игра начнется в 16:30 мск.

В сезоне-2024/25 Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для армейского клуба этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее «Зенит» проиграл «Динамо» в Кубке России.

Футбол. Чемпионат России
