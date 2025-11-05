На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боец ММА раскрыл, чего не хватает народу России

Боец Сидельников: хочется, чтобы все народы объединились в один крепкий кулак
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российский боец ММА Кирилл Сидельников, ранее представлявший команду Федора Емельяненко, заявил о желании, чтобы народы России дружили и помогали друг другу в непростое время. Его слова приводит Legalbet.

«Хочется, чтобы русские, дагестанцы, чеченцы, езиды, в общем, все народы, которые живут в нашей стране, объединились в один крепкий кулак. Сейчас весь мир ополчился против России, мы же должны доказать, что можем прожить без них, объединившись в один союз, несмотря на все отличия, которые есть в наших культурах и вероисповедании», — отметил он.

Сидельников — российский профессиональный боец смешанных единоборств, самбист, многократный победитель чемпионатов России, Европы и мира, выступает на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее бразильскому бойцу UFC в России собака откусила палец.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами