Боец ММА раскрыл, чего не хватает народу России

Боец Сидельников: хочется, чтобы все народы объединились в один крепкий кулак

Российский боец ММА Кирилл Сидельников, ранее представлявший команду Федора Емельяненко, заявил о желании, чтобы народы России дружили и помогали друг другу в непростое время. Его слова приводит Legalbet.

«Хочется, чтобы русские, дагестанцы, чеченцы, езиды, в общем, все народы, которые живут в нашей стране, объединились в один крепкий кулак. Сейчас весь мир ополчился против России, мы же должны доказать, что можем прожить без них, объединившись в один союз, несмотря на все отличия, которые есть в наших культурах и вероисповедании», — отметил он.

Сидельников — российский профессиональный боец смешанных единоборств, самбист, многократный победитель чемпионатов России, Европы и мира, выступает на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

