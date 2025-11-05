Назван игрок ЦСКА, способный выиграть «Золотой мяч»

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что его одноклубник Матвей Кисляк может претендовать на престижную международную награду — «Золотой мяч». Его слова приводит Legalbet.

«Я считаю, если Кисляк будет также продолжать, также прогрессировать и у него получится оказаться там, где он хочет, то на мой взгляд, в будущем у Матвея есть большие шансы выиграть «Золотой мяч». Или хотя бы попасть в список номинантов. Кисляк — это правда очень одаренный футболист», — заявил он.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.

Ранее «Краснодар» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России.