Заменившая американку россиянка проиграла на Итоговом турнире

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в третьем круге группового этапа Итогового турнира WTA.

Встреча, которая длилась 1 час 13 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Александровой шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Рыбакина досрочно гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Александрова изначально не принимала участия в Итоговом турнире, она заменила американку Мэдисон Киз, которая перед своим третьим матчем снялась из-за болезни. Киз уже не претендовала на выход в полуфинал.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

