На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заменившая американку россиянка проиграла на Итоговом турнире

Теннисистка Александрова проиграла свой единственный матч на Итоговом турнире
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в третьем круге группового этапа Итогового турнира WTA.

Встреча, которая длилась 1 час 13 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Александровой шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Рыбакина досрочно гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Александрова изначально не принимала участия в Итоговом турнире, она заменила американку Мэдисон Киз, которая перед своим третьим матчем снялась из-за болезни. Киз уже не претендовала на выход в полуфинал.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее в России сообщили, что теннисист Даниил Медведев вышел из депрессии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами