«Бивол вымещал на жене агрессию и злость»: полиграфолог верит словам экс-супруги боксера

Полиграфолог считает, что боксер Бивол совершал домашнее насилие над женой
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заявления бывшей супруги боксера Дмитрия Бивола Екатерины о том, что спортсмен был абьюзером, правдивы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила полиграфолог, профайлер Марина Сильвестри (Калинова).

Специалист прокомментировала видео, которое опубликовала Екатерина Бивол. Женщина заявила, что ее избил отец боксера.

«Екатерина Бивол говорит о том, что у нее была операция и отец боксера ударил ее в нос. Видны ссадины, припухлость. Но я бы хотела обратить внимание на закадровый текст, когда произошла потасовка. Ранее в СМИ уже была информация, что Бивол избивал ее при детях. И сейчас в общественном месте, в секции, где занимаются дети, произошло подобное.

За кадром была потасовка. Кто-то сказал ей: «тихо-тихо-тихо» — видимо, отец Бивола. Когда в семье происходит абьюз, то мужчина, нанеся удар, говорит: «тихо». И здесь была такая реакция: он призывал не поднимать шум. Было слышно, что она ругается», — заметила Сильвестри.

Профайлер также проанализировала поведение бывшей жены боксера, когда она делилась своей ситуацией на телевидении.

«В передаче «Звезды сошлись» Екатерина рассказывала об абьюзе в ее семье. Не побоюсь сказать, что, на мой взгляд, ее бывший муж действительно являлся абьюзером. Это человек, который вымещал на ней агрессию, злость. Причем его абсолютно не пугало, что он делает это при детях. И случай, который произошел с его отцом, показывает, что в его семье принято поднимать руку на женщин.

Было видно, что у Екатерины накопились эмоции как снежный ком. Она не смогла больше терпеть. Чаще всего такое происходит, когда супруги разводятся. Она хотела поставить жирную точку, но общие дети накладывают определенный отпечаток.

Если оценивать мимику и жесты, на лице Екатерины, когда она рассказывает историю, видно едва заметную грусть. Она жила с этим много лет и уже пыталась обратиться в СМИ, но тогда ее же отец ее остановил. Отправной точкой стало то, что не только ее муж, но и его отец пошел в такую атаку. Она вынесла ситуацию в публичное пространство», — заключила Сильвестри.

Ранее Екатерина Бивол объяснила, в чем «вся суть семейки» боксера.

