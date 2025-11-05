Российские гимнастки в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG

Российские «художницы» выступят на международном турнире под эгидой FIG в ноябре

Главный тренер сборной по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в ходе форума «Россия — спортивная держава» в Самаре сообщила, что российские спортсменки примут участие в международном турнире.

«Наши гимнастки будут в Грузии выступать в ноябре. Это небольшой международный турнир под эгидой FIG. Ожидания? Просто посмотреть первый и второй эшелон наших гимнасток на международном уровне, как к ним относятся судьи FIG», — сказала Сергаева.

Спортсменки буду выступать под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Согласно предварительному календарю FIG, турнир должен состояться с 14 по 16 ноября в Грузии.

Российские спортсмены, представляющие художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. Крамаренко отказали в нейтральном статусе.

