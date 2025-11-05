На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-хоккеист СКА возглавил рейтинг бомбардиров среди новичков НХЛ

Российский форвард Демидов возглавил рейтинг бомбардиров среди новичков НХЛ
Montreal Canadiens and the National Hockey League

Бывший нападающий петербургского СКА Иван Демидов, выступающий на данный момент за «Монреаль Канадиенс», стал лидером гонки бомбардиров среди новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

19-летний российский форвард в матче против «Филадельфия Флайерз» забросил шайбу и отдал голевую передачу, доведя свой статистический показатель до 12 (4+8) очков в 13 играх текущего сезона.

В ночь на 2 ноября «Монреаль» одержал победу над «Оттавой Сентаорз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3, Демидов записал на свой счет третью шайбу в сезоне, его гол помог сравнять счет в конце третьего периода и перевести игру в овертайм.

Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКА в «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

Ранее российский хоккеист устроил массовую драку на матче НХЛ.

Хоккей. НХЛ
