На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА рассказал, стоит ли Сафонову покидать «ПСЖ»

Экс-футболист Масалитин: возможно, Сафонова все устраивает в «ПСЖ»
true
true
true
close
Telegram-канал «ТягаМотина»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что голкиперу французского «ПСЖ» Матвею Сафонову надо искать новую команду, если его не устраивает отсутствие игрового времени.

«Для того, чтобы рассуждать о том, стоит ли Сафонову покинуть «ПСЖ», надо быть в команде, знать его состояние. «ПСЖ» играет в Лиге чемпионов, выиграли турнир в прошлом году. Возможно, его это устраивает, если он не доволен своим положением, то надо уходить», — сказал Масалитин.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» хочет купить полузащитника московского «Локомотива».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами