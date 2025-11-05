Легенда ЦСКА рассказал, стоит ли Сафонову покидать «ПСЖ»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что голкиперу французского «ПСЖ» Матвею Сафонову надо искать новую команду, если его не устраивает отсутствие игрового времени.

«Для того, чтобы рассуждать о том, стоит ли Сафонову покинуть «ПСЖ», надо быть в команде, знать его состояние. «ПСЖ» играет в Лиге чемпионов, выиграли турнир в прошлом году. Возможно, его это устраивает, если он не доволен своим положением, то надо уходить», — сказал Масалитин.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

