На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер Гризманна обвиняется в сексуальном насилии над детьми-футболистами

Экс-тренеру Гризманна грозит восемь лет тюрьмы за сексуальное насилие над детьми
true
true
true
close
SFR Sport 1

Бывший футбольный тренер и наставник Антуана Гризманна Эрик Олхатс может получить 8 лет тюремного заключения за сексуальное насилие над детьми-футболистами. Об этом сообщает Le Figaro.

5 ноября прокуратура Франции выдвинула соответствующие требования на заседании уголовного суда Байонны.

62-летнего тренера обвиняют в сексуальном насилии, развращении несовершеннолетних и хранении детской порнографии. Шесть бывших футболистов клуба «Авирон Байонне» заявили о противоправных действиях в период с 1997 по 2002 год, а также в 2021-2022 годах.

Олхатс полностью отрицает все обвинения, характеризуя их как «ложь и неверное толкование».

Прокурор Каролина Паризель потребовала применения дополнительных мер: принудительного лечения, запрета на посещение спортивных объектов и контактов с несовершеннолетними.

В 1991 году Олхатс уже получал условный срок за развратные действия. Тренер работал с Гризманном с 2005 по 2017 год, сыграв роль в его переходе в «Реал Сосьедад».

Ранее губернатор заявил о серьезных изменениях в системе российского футбола.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами