На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Думаю, смогу удивить его»: чемпион UFC о предстоящем бое с Махачевым

Чемпион UFC Маддалена о бое с Махачевым: большую часть времени мы будем в стойке
true
true
true
close
Global Look Press

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Джек Делла Маддалена рассказал о возможном исходе предстоящего титульного боя с россиянином Исламом Махачевым, передает Fox Sports.

«Он, наверное, думает, что сможет меня перевести, будет удерживать и победит сабмишеном. Думаю, что смогу удивить его в борьбе. Большую часть боя мы проведем в стойке», — заявил Маддалена.

Махачев в настоящее время готовится к бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок официально анонсирован организацией UFC и состоится 15 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

Ранее Махачев заявил, что не придает значения угрозам «сломать» его со стороны оппонентов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами