«Думаю, смогу удивить его»: чемпион UFC о предстоящем бое с Махачевым

Чемпион UFC Маддалена о бое с Махачевым: большую часть времени мы будем в стойке

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Джек Делла Маддалена рассказал о возможном исходе предстоящего титульного боя с россиянином Исламом Махачевым, передает Fox Sports.

«Он, наверное, думает, что сможет меня перевести, будет удерживать и победит сабмишеном. Думаю, что смогу удивить его в борьбе. Большую часть боя мы проведем в стойке», — заявил Маддалена.

Махачев в настоящее время готовится к бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок официально анонсирован организацией UFC и состоится 15 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

Ранее Махачев заявил, что не придает значения угрозам «сломать» его со стороны оппонентов.