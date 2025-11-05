Тренер «Вашингтона» объяснил низкую результативность Овечкина на старте сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери объяснил низкую результативность российского нападающего Александра Овечкина в начале сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает пресс-служба лиги.

«В первых 12 матчах при игре «5 на 5» я не заметил его активного участия. Игра в большинстве стала проблемой, и это отражает все, что происходит с нашей командой. Когда у него нет шансов и времени в атакующей зоне, это не самым лучшим образом влияет на его игру», — заявил Карбери.

Безголевая серия хоккеиста достигла уже четырех матчей. В первых 12 играх регулярного чемпионата Овечкин оформил всего два гола, что стало для него повторением его худшего старта в Национальной хоккейной лиге. Такой же старт хоккеист выдал в сезоне-2023/24, в котором в итоге забросил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на домашней арене 6 ноября с «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 3:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин признался, что есть трудности в его игре.