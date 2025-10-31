«Я эти «сломаю» уже слышал»: экс-чемпион UFC ответил на угрозы соперников

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что не придает значения угрозам со стороны оппонентов, которые регулярно обещают его «сломать», передает «Матч ТВ».

«Я эти «сломаю» уже столько слышал. Каждый бой кто‑то меня сломать хочет, кто‑то — вырубить. Уже люди не верят таким вещам. Я тоже. Внимание особо не обращаю. Если я дам себя сломать, меня сломают, но пока нет», — заявил Махачев.

Махачев в настоящее время готовится к бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок официально анонсирован организацией UFC и состоится 15 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

