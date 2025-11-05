На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидер «Барселоны» собирается покинуть пост

Главный тренер «Барселоны» Флик намерен покинуть пост
Thilo Schmuelgen/Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик планирует покинуть свой пост по окончании текущего сезона. Об этом сообщает ABC.

Немецкий наставник уведомил членов тренерского штаба о своем решении, которое обусловлено профессиональным выгоранием и неудовлетворенностью внутренней обстановкой в клубе.

Флик возглавил каталонскую команду в 2025 году, сменив на этом посту Хави Эрнандеса. Контракт тренера с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Под его руководством команда провела 74 матча: 54 победы, 8 ничьих и 12 поражений.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла три трофея из четырех возможных — чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Из Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв итальянскому «Интеру»: оба матча завершились со счетом 3:3, однако в дополнительное время сильнее оказался коллектив из Италии.

«Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги, набрав 25 очков. В лиге чемпионов команда идет на 11-й строчке — 6 очков в 3 матчах.

Ранее спортивного директора испанского клуба госпитализировали с сердечным приступом.

Футбол. Чемпионат Испании
