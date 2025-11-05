Спортивный директор «Эспаньола» госпитализирован с сердечным приступом

Спортивный директор футбольного клуба «Эспаньол» Фран Гаргас был госпитализирован с сердечным приступом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Гаргас находится в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Пау в Барселоне. Представители клуба уточнили, что после оказания медицинской помощи состояние функционера остается тяжелым, но стабильным.

«Эспаньол» в текущем сезоне занимает шестое место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков за 11 туров. 8 ноября клуб примет «Вильярреал».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Монако» Головина с трудом победил «Буде-Глимт» Хайкина в ЛЧ.