На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Балтике» предрекли падение

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Балтика» не выиграет медали РПЛ
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Балтикой» и «Ахматом», что калининградской команде будет сложно удержаться в верхней части турнирной таблицы.

«Скорее всего, нет, они не выдержат такой темп. Хорошо, что сейчас перерыв будет, для них это возможность восстановиться. Во втором круге всегда вступает в силу техника, тактика и мастерство. Это в первом круге может быть беготня, это приносит свои результаты, потому что команды еще не втянулись, не набрали такую хорошую обойму игровую. А во втором круге уже все по-другому пойдет. На первый план игровое мышление выйдет, его быстрота. Так что «Балтика» вряд ли потянет на призовое место», — заявил Пономарев.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу калининградской «Балтики». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев принял участие в голевой атаке своей команды в этом матче.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на пять баллов отстает от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимает девятую строчку.

Ранее легенда ЦСКА объяснил воскрешение «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами