«Балтике» предрекли падение

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Балтикой» и «Ахматом», что калининградской команде будет сложно удержаться в верхней части турнирной таблицы.

«Скорее всего, нет, они не выдержат такой темп. Хорошо, что сейчас перерыв будет, для них это возможность восстановиться. Во втором круге всегда вступает в силу техника, тактика и мастерство. Это в первом круге может быть беготня, это приносит свои результаты, потому что команды еще не втянулись, не набрали такую хорошую обойму игровую. А во втором круге уже все по-другому пойдет. На первый план игровое мышление выйдет, его быстрота. Так что «Балтика» вряд ли потянет на призовое место», — заявил Пономарев.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу калининградской «Балтики». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев принял участие в голевой атаке своей команды в этом матче.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на пять баллов отстает от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимает девятую строчку.

Ранее легенда ЦСКА объяснил воскрешение «Зенита».