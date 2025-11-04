Российский тренер о наставнике ЦСКА: у нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами

Тренер Ташуев о наставнике ЦСКА Челестини: в нем нет ничего особенного

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о наставнике московского ЦСКА Фабио Челестини, заявив, что у нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами, передает «Советский спорт».

«Вот что особенного в Челестини? Ну, правильно расставил акценты. У нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами. В России такие же умные тренеры, как в Испании. Просто там идеальные условия для футбола», — сказал Ташуев.

31 октября ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Иван Обляков, который на 40-й минуте реализовал 11-метровый удар. Второй гол армейцев оформил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 32 очка, ЦСКА занимает второе место, имея в активе 30 баллов.

Ранее была названа главная проблема ЦСКА.