Названа главная проблема ЦСКА

Тренер Ташуев: у ЦСКА есть ограниченность в позиционной атаке
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что у московского ЦСКА есть ограниченность в позиционной атаке, передает «Советский спорт».

«Есть ограниченность в позиционной атаке — это большая проблема. Также им нужны более качественные нападающие. Конкурентоспособная команда, с ними сложно играть, но нужно больше разнообразия в атакующих действиях», — сказал Ташуев.

31 октября ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Иван Обляков, который на 40-й минуте реализовал 11-метровый удар. Второй гол армейцев оформил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 32 очка, ЦСКА занимает второе место, имея в активе 30 баллов.

Ранее в ЦСКА заявили, что клуб готов в чемпионству.

