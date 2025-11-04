Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке

Роналду о своей самой дорогой покупке: у меня есть частный самолет

Футболист саудовского «Аль-Наср» Кришитану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану на его YouTube-канале рассказал о своей самой дорогой покупке, заявив, что у него есть частный самолет.

«Самолет. У меня есть свой частный джет с 30 лет, но год назад я купил другой. Это встало в копеечку. Самолет Global Express. Как я уже говорил, деньги дают возможность получать материальные блага, что хорошо», — сказал Роналду.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в семи встречах. Второе место занимает «Аль-Таавун», набравший 18 баллов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду рассказал о своем отношении к Дональду Трампу.