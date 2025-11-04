Известного тренера не взяли на стажировку в Лондон из-за того, что он русскоговорящий

Бывший главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проблемах со стажировкой в Европе из-за того, что он русскоговорящий, передает «Прессбол».

«Недавно я пытался через знакомых попасть на стажировку в Лондон, но как только узнали, что я русскоговорящий, ситуация сразу стала трудной. Если раньше пробовали и Болгарию, и Сербию, и Венгрию, то сейчас и с этими странами тоже непросто», — сказал Гончаренко.

В Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре». В октябре 2024 года после неудачного старта сезона Гончаренко принял «Пари Нижний Новгород». Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета и отобрались в переходные матчи.

