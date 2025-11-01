На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦСКА заявили, что клуб готов в чемпионству

Игрок ЦСКА Дивеев заявил, что клуб готов к чемпионству
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что клуб готов к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«ЦСКА ментально готов к чемпионство. Я это говорю уже на протяжении двух лет: и с Николичем, и с Челестини. Будем идти к цели от игры к игре», — сказал Дивеев.

31 октября ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Иван Обляков, который на 40-й минуте реализовал 11-метровый удар. Второй гол армейцев оформил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

После этого матча ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков. При этом ближайшие преследователи — «Краснодар» (29 баллов) и московский «Локомотив» (27 очков) — свои матчи 14-го тура еще не играли. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб, набравший семь очков, идет на последнем, 16 месте.

Ранее стало известно о серьезной судейской ошибке в матче ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами