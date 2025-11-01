В ЦСКА заявили, что клуб готов в чемпионству

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что клуб готов к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«ЦСКА ментально готов к чемпионство. Я это говорю уже на протяжении двух лет: и с Николичем, и с Челестини. Будем идти к цели от игры к игре», — сказал Дивеев.

31 октября ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Иван Обляков, который на 40-й минуте реализовал 11-метровый удар. Второй гол армейцев оформил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

После этого матча ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков. При этом ближайшие преследователи — «Краснодар» (29 баллов) и московский «Локомотив» (27 очков) — свои матчи 14-го тура еще не играли. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб, набравший семь очков, идет на последнем, 16 месте.

Ранее стало известно о серьезной судейской ошибке в матче ЦСКА.