На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канадский хоккеист набрал 1100 очков быстрее всех действующих игроков НХЛ

Макдэвид стал четвертым по скорости достижения 1 100 очков в «регулярках» НХЛ
true
true
true
close
Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Канадский хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал рекордсменом среди действующих игроков по скорости достижения 1100 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 4 ноября «Эдмонтон» проиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с результатом 3:2. Хоккеисты «Ойлерз» повели со счетом 2:0, однако удержать это преимущество не смогли. Макдэвид принял участие в обеих шайбах своей команды, отдав две результативные передачи.

Теперь на счету канадца 1101 (364 + 737) очко в НХЛ. На это ему потребовалось 726 матчей. По скорости достижения этой отметки нападающий уступил лишь Уэйну Гретцки (464), Марио Лемьё (550) и Майку Босси (725).

Макдэвид на драфте НХЛ 2015, на котором являлся главным фаворитом и занимал первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером. Он начал выступать за «Ойлерз» с 2015 года и с тех пор не менял клубную прописку.

В составе сборной Канады хоккеист выигрывал чемпионаты мира на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

Ранее Александр Овечкин высказался о своих проблемах на старте НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами