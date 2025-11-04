Канадский хоккеист набрал 1100 очков быстрее всех действующих игроков НХЛ

Макдэвид стал четвертым по скорости достижения 1 100 очков в «регулярках» НХЛ

Канадский хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал рекордсменом среди действующих игроков по скорости достижения 1100 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 4 ноября «Эдмонтон» проиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с результатом 3:2. Хоккеисты «Ойлерз» повели со счетом 2:0, однако удержать это преимущество не смогли. Макдэвид принял участие в обеих шайбах своей команды, отдав две результативные передачи.

Теперь на счету канадца 1101 (364 + 737) очко в НХЛ. На это ему потребовалось 726 матчей. По скорости достижения этой отметки нападающий уступил лишь Уэйну Гретцки (464), Марио Лемьё (550) и Майку Босси (725).

Макдэвид на драфте НХЛ 2015, на котором являлся главным фаворитом и занимал первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером. Он начал выступать за «Ойлерз» с 2015 года и с тех пор не менял клубную прописку.

В составе сборной Канады хоккеист выигрывал чемпионаты мира на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

