Футбольный агент угрожал оружием игроку АПЛ

В Лондоне арестовали футбольного агента за угрозу оружием футболисту АПЛ
Shutterstock

Полиция Лондона арестовала футбольного агента за угрозу огнестрельным оружием в адрес футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 6 сентября в Лондоне. Подозреваемому футбольному агенту 31 год, его имя не разглашается. По информации СМИ, он угрожал оружием футболисту 20 лет (согласно другой информации — спортсмену больше 20 лет), а также угрожал и шантажировал другого мужчину.

Агент был арестован 8 сентября по подозрению в хранении огнестрельного оружия с целью умышленного использования, шантаже и вождении без водительских прав. При этом он был позднее отпущен под залог, а сотрудники правоохранительных органов Лондона продолжают расследование. Агенту запрещен любой контакт с футболистами.

Среди клиентов агента есть также футболист сборной Англии.

В АПЛ сыграно десять туров. В турнирной таблице лидирует лондонский «Арсенал», набравший 24 очка, на втором месте идет расположился «Манчестер Сити» (19), замыкает тройку лучших «Ливерпуль» (18).

Ранее Андрей Мостовой высказался о праздновании гола с балаклавой после попытки похищения.

Футбол. Чемпионат Англии
