Сын Роналду забил первый мяч за сборную Португалии

true
true
true
close
Mutsu Kawamori/Global Look Press

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отметился первым забитым мячом за молодёжную сборную Португалии для игроков не старше 16 лет.

15-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с Уэльсом и открыл счет. Встреча завершилась с итоговым результатом 3:0.

Криштиану Роналду-младший впервые сыграл за юношескую сборную Португалии в возрасте 15 лет 31 октября. Атакующий полузащитник вышел на замену в концовке матча против сверстников из Турции и провел на поле ровно одну минуту. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды. Дебют состоялся в рамках международного турнира для игроков не старше 16 лет.

Криштиану-младший занимается в футбольной академии саудовского «Аль-Наср», где выступает его отец.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду обратился к «Аль-Насру».

