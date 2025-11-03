Кыргызстан примет чемпионат мира по самбо в ноябре

Чемпионат мира по самбо 2025 года вновь пройдет в Бишкеке

Бишкек готовится к проведению Чемпионата мира по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

В турнире примут участие более 700 спортсменов из 80 стран. Соревнования пройдут при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для слепых спортсменов (класс SVI-1).

«Мы ввели в программу боевое самбо среди женщин, и сегодня эти соревнования вызывают огромный интерес среди болельщиков. В прошлом году на турнире дебютировали слепые самбисты», — отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

Общий призовой фонд составит 341 000 долларов. Во всех дисциплинах предусмотрены одинаковые выплаты: победители в каждой весовой категории получат 4 000 долларов, серебряные призеры — 3 000 долларов, бронзовые — 2 000.

Соревновательная программа пройдет с 7 по 9 ноября 2025 года. В течение трех турнирных дней будет разыгран 31 комплект медалей.

Для Бишкека это уже второй опыт проведения мирового первенства после 2022 года.

