Олимпийский чемпион о недопуске россиян: это все отмороженные и астматические норвежцы

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что российских лыжников и биатлонистов скоро допустят до международных соревнований, передает «ВсеПроСпорт».

«Что касается лыжников и биатлонистов, я думаю, что их тоже скоро допустят. Это всё отмороженные и астматические норвежцы виноваты. Это именно их инициатива», — сказал Тихонов.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

