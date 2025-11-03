На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист Писарский подал жалобу в CAS по делу об отстранении

Футболист Писарский обжаловал в CAS отстранение от футбола из-за ставок
Футбольный клуб «Сочи»

Нападающий Владимир Писарский подал полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении от футбола. Об этом сообщает юрист спортсмена Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

«Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности. Жалоба содержит позицию на 69 листах и 86 приложений», - заявил Смирнов.

В случае успеха в CAS сторона футболиста намерена предъявить претензии к «Сочи» и «Крыльям Советов», которые, по словам юриста, «воспользовались незаконными решениями для уклонения от финансовых обязательств».

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 10 октября повторно рассмотрел дело Владимира Писарского, нападающего, ранее отстраненного от футбола за участие в азартных играх. В ходе заседания футболисту увеличили срок дисквалификации, длившейся год, еще на четыре года (три условно).

Писарский обвиняется в подаче ставок на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» в мае 2025 года, где футболист получил красную карточку. Игрок, права на которого принадлежали «Крыльям Советов», выступал за «Сочи» на условиях аренды. После решения РФС об отстранении оба клуба разорвали с ним контрактные отношения.

Ранее Месси заявил о готовности сыграть на чемпионате мира 2026.

