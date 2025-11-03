Месси намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года

Лионель Месси подтвердил намерение участвовать в чемпионате мира 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«У меня есть огромное желание сыграть, но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным команде», — заявил футболист.

Месси завершает регулярный сезон в составе «Интер Майами» с показателем 48 G/A, а переговоры о новом контракте активно ведутся.

Лионель Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

