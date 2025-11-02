Генич назвал идиотским удаление нападающего «Ахмата» в матче с «Балтикой»

Комментатор Константин Генич резко раскритиковал удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики» в своем Telegram-канале.

«Максимально идиотское удаление», — заявил Генич.

На 9-й минуте Максим Петров открыл счет, пробив в левый нижний угол после быстрого аута. Во втором тайме Сергей Пряхин удвоил преимущество, головой замкнув передачу Петрова. Исход матча предопределила красная карточка Георгия Мелкадзе, полученная на 60-й минуте за за грубый фол против Ираклия Манелова.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу калининградской «Балтики». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев принял участие в голевой атаке своей команды в этом матче.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на три балла отстает от лидирующего ЦСКА. «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимают девятую строчку.

Ранее арбитр назвал ошибочным удаление игрока в матче «Краснодар» — «Спартак».