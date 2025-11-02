Главный тренер «Ахмата» признал вину в поражении от «Краснодара»

Тренер Черчесов об игре с «Балтикой»: сами себе «привезли» это поражение

Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от калининградской «Балтики» со счетом 0:2 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Спокойно поражения нельзя воспринимать. Но мы готовились к определенной игре, такую и получили. Пропустили два гола с аута, сами себе «привезли» это поражение», — заявил Черчесов.

Раннюю замену полузащитника Мануэла Келиану на 28-й минуте тренер объяснил недостаточной работоспособностью игрока.

На вопрос об удалении Георгия Мелкадзе на 59-й минуте тренер ответил, что не видел эпизод, но отметил: «Заранее всегда говорю судье, что в другом моменте также могли показать красную карточку».

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на три балла отстает от лидирующего ЦСКА. «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимают девятую строчку.

Ранее на игроков «Спартака» напали перед матчем с «Краснодаром».