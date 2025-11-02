На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не знаю, хватит ли терпения»: экс-глава «Локомотива» о Карпине в «Динамо»

Экс-глава «Локомотива» Наумов: «Динамо» не играет в футбол, который хочет Карпин
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что главному тренеру московского «Динамо» Валерию Карпину пока никак не удается наладить игру команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

1 ноября «Динамо» в 14-м туре Российской прембер-лиги сыграло вничью с казанским «Рубином». Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:0. На 58-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален футболист «Рубина» Константин Нижегородов.

«Даже моментов не было. Это говорит о том, что «Динамо» пока не играет в тот футбол, который хочет видеть Карпин. У него не получается привить этот футбол. Не знаю, хватит ли терпения у руководителей «Динамо», но оно может в любой момент закончиться», — отметил Наумов.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея в активе 19 баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, набрав 30 очков.

Ранее была названа причина поражения «Локомотива» от «Зенита».

Футбол. Чемпионат России
