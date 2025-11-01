«Акрон» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Тольяттинский «Акрон» обыграл обыграл «Ростов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Беншимол. Он отличился с пенальти на 79-й минуте.

«Газета.Ru» онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» идет на 11 месте, набрав 15 очков. «Ростов» располагается на 13-й строчке, имея в активе 13 очков.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

