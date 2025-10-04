Суперталант из «Барселоны» травмировал лобок

Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль выбыл из состава команды из-за травмы, сообщает Marca.

По информации источника, 18-летний футболист повредил лобковую кость, из-за чего пропустит от двух до трех недель. Таким образом, Ямаль не сыграет в матче чемпионата Испании против «Севильи», а также пропустит матчи за национальную сборную Испании в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года против Грузии и Болгарии.



В сентябре Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

