На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Готов триумфально выиграть»: Губерниев о борьбе с Вяльбе

Губерниев о борьбе за пост главы ФЛГР: готов триумфально выиграть выборы
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/Мария Девахина/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не отступился от своего намерения принять участие в выбора президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и сместить с этого поста Елену Вяльбе. Его слова приводит Sport24.

«Сейчас я просто занимаюсь разными другими делами, но параллельно формирую коалицию. Все договоренности остаются в силе, готов собрать необходимые денежные средства и все остальное в кулак и триумфально выиграть выборы», — подчеркнул он.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

25 августа Губерниев упрекнул Вяльбе за ее реакцию на скандал в Санкт-Петербурге, где председатель воронежской Федерации лыжных гонок Алексей Мананков напал на одного из своих юных спортсменов. Тогда глава ФЛГР отказалась от комментариев, сославшись на то, что не видела инцидент.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Ранее в России объяснили жесткую позицию Норвегии по лыжникам.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами