«Локомотив» прервал победную серию СКА

«Локомотив» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, завершилась с результатом 3:2. В составе «Локомотива» отличились Павел Красковский, Георгий Иванов, а победный гол оформил Даниил Мисюль. За петербургскую команду шайбы забросили Данила Галенюк, Марат Хайруллин.

«Локомотив» выиграл второй матч подряд. Ярославская команда возглавила турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 30 очков. СКА прервал серию из двух побед и потерпел четвертое поражение в последних шести матчах. Петербургский клуб идет на девятом месте «Запада» с 20 баллами.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ярославская команда 2 ноября сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 14:30 по московскому времени. СКА на своей площадке примет московское «Динамо» 4 ноября, игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее экс-форвард сборной России назвал неуважением оставлять нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в запасе.

Хоккей. КХЛ
