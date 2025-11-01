На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский вратарь «Айлендерс» поприветствовал сына Овечкина после матча НХЛ

Bob DeChiara/USA TODAY Sports

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» поприветствовал сына российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина Сергея.

Голкипер подъехал к защитному стеклу и отбил кулачок.

В ночь на 1 ноября «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене со счетом 1:3. В составе победителей голами отметились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Сорокин в матче отразил 22 удара по своим воротам из 23. Единственную шайбу «столичных» забросил Том Уилсон, а Овечкин закончил матч с показателем полезности »-3».

В 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 Овечкин смог забросить всего две шайбы, а за всю карьеру у него их 899, и следующий гол для нападающего должен стать юбилейным. Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф: на счету россиянина 976 (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Ранее Овечкин и его супруга показали парный образ на Хэллоуин.

Хоккей. НХЛ
