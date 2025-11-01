Украинская штангистка отказалась фотографироваться с россиянкой на чемпионате Европы

Украинская штангистка Алина Дадерко отказалась фотографироваться на пьедестале почета рядом с россиянкой Полиной Павлович на чемпионате Европы среди юниоров.

В турнире весовой категории до 63 кг у девушек 15-летняя Павлович завоевала бронзовую медаль, а Дадерко — серебро. Победу одержала представительница Албании Экиледа Царья. Во время церемонии награждения был исполнен албанский гимн, после чего Дадерко ушла с пьедестала почета, отказавшись остаться для традиционной фотографии.

Российские тяжелоатлеты имеют права принимать участие в чемпионате Европы в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее российских саночников постановили допустить до международных стартов.