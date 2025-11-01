«Грокипедия», энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска, в своей статье указала, что в отношении спортсменов из России действует выборочный подход к санкциям. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации указано, что отстранение россиян от международных турниров вызвало критику из-за несоответствий, поскольку действия других государств не сопровождались столь серьезными наказаниями для спортсменов.

«Грокипедия» в качестве одного из примеров приводит вторжение США в Ирак в 2003 году, после которого не последовало никаких санкций для американских спортсменов. В статье был сделан вывод, что санкции зависят скорее от текущих политических расстановок, чем от универсальных стандартов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее российских саночников постановили допустить до международных стартов.