Игроков «Спартака» сняли на видео в метро в честь матча 19-летней давности

Футболистов «Спартака» сняли в метро по аналогии со знаменитой поездкой в 2006-м

Футболисты «Спартака» проехались на метро в честь 19-летия матча Лиги чемпионов с миланским «Интером». Фото и видео этой поездки были опубликованы в Telegram-канале красно-белых.

19 лет назад футболисты московской команды были вынуждены ехать на матч на метро из-за пробок в столице.

«Футболисты «Спартака» проехались в метро — всё как 19 лет назад перед матчем Лиги чемпионов. Ле-ген-дар-но!» — указано в сообщении клуба.

Тот матч, который состоялся 31 октября 2006 года, завершился поражением «Спартака» со счетом 0:1. Примечательно, что тогда за миланский клуб выступал Деян Станкович — нынешний главный тренер красно-белых.

«Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 13-ти туров, в активе команды 22 балла. В матче 14-го тура национального первенства подопечные Станковича сразятся с одним из лидеров РПЛ — «Краснодаром». Встреча состоится 2 ноября в Краснодаре, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» рассказал, потеряет ли команда шансы на победу в РПЛ, если уступит «Краснодару».