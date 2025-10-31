Российской конькобежке отказали в нейтральном статусе из-за связи с ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой на отказ в предоставлении нейтрального статуса для участия на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 в Италии. Информация опубликована в пресс-релизе организации.

«Апелляция от 4 июня оспаривает решение ISU от 12 мая 2025 года, которым спортсменке отказали в нейтральном статусе для участия в отборочных соревнованиях на ОИ-2026. Этот отказ был основан на отчете, в котором описывалась связь Качановой с московским ЦСКА», — указано в документе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в МИД РФ заявили об отказе унижаться ради возвращения в мировой спорт.