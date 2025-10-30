Российский тренер выступил против бойкота трансляции Олимпиады-2026 в России

Тренер Жулин о бойкоте показа Игр в России: зачем превращаться в Северную Корею

Тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил о необходимости трансляции Олимпийских игр-2026 в Италии на национальном телевидении, несмотря на ограниченное участие российских спортсменов, передает Sport24.

«Предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Зачем нам превращаться в Северную Корею? Я там бывал, и мне очень не хотелось бы такое видеть у нас. Нам нужно знать, что происходит в мире. Олимпийские игры всегда считались вершиной спорта», — заявил Жулин.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

