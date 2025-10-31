Российский хоккеист вступился за сокомандника и устроил потасовку в матче НХЛ

Хоккеист Никишин заступился за сокомандника, вступив в драку в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс» защитник Александр Никишин заступился за одноклубника и подрался с соперником — американским форвардом Кайлом Маклином.

Встреча прошла в ночь на 31 октября между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс» и завершилась победой «Каролины» со счетом 6:2.

Судьям практически сразу удалось разнять игроков и восстановить порядок на площадке. По итогу оба хоккеиста: и Никишин, и Маклин, получили двухминутные штрафы за грубую игру.

Никишин отметился результативной передачей, ассистировав своему соотечественнику Андрею Свечникову.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Овечкин поздравил российского форварда с достижением 1000 очков в НХЛ.