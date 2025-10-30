На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Акинфеев удивился поведению главного тренера «Ахмата»

Акинфеев остался удивлен после работы с тренером Черчесовым
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографии удивился стилем руководства тренера Станислава Черчесова в сборной России, передает Sport24.

«Знаю, что Станислав Саламович не всегда находил общий язык с журналистами, но внутри команды он оказался совершенно не таким, как на публике», — отметил Акинфеев.

По словам голкипера, в сборной не было диктатуры, а футболисты могли свободно обращаться к тренеру с любыми вопросами. Акинфеев подчеркнул, что Черчесов быстро решал организационные моменты игроков — если футболисту необходимо было отлучиться от тренировочного процесса, его отпускали.

Сотрудничество Акинфеева с Черчесовым в сборной России продолжалось с 2016 по 2018 год и завершилось выходом команды в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018, после чего голкипер завершил международную карьеру.

Встреча «Ахмата» с «Сочи», которая состоялась 27 октября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась с результатом 2:4 в пользу сочинцев. По итогам матча «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Сочи» одержал свою первую выездную победу и вторую — в текущем розыгрыше.

Ранее тренер Сергей Кирьяков заявил, что Личка не лучше Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами