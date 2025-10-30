Акинфеев удивился поведению главного тренера «Ахмата»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографии удивился стилем руководства тренера Станислава Черчесова в сборной России, передает Sport24.

«Знаю, что Станислав Саламович не всегда находил общий язык с журналистами, но внутри команды он оказался совершенно не таким, как на публике», — отметил Акинфеев.

По словам голкипера, в сборной не было диктатуры, а футболисты могли свободно обращаться к тренеру с любыми вопросами. Акинфеев подчеркнул, что Черчесов быстро решал организационные моменты игроков — если футболисту необходимо было отлучиться от тренировочного процесса, его отпускали.

Сотрудничество Акинфеева с Черчесовым в сборной России продолжалось с 2016 по 2018 год и завершилось выходом команды в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018, после чего голкипер завершил международную карьеру.

