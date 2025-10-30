МОК отменил проведение первых киберспортивных игр в Саудовской Аравии

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от проведения первых киберспортивных игр в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN.

«Стороны намерены реализовывать свои собственные киберспортивные амбиции разными путями», — сказано в заявлении МОК.

Решение было принято по обоюдному согласию с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом и Фондом Кубка мира по киберспорту.

Планировалось, что Саудовская Аравия примет первые в истории Олимпийские киберспортивные игры в 2027 году, первоначально запланированные на 2025 год.

Расторжение соглашения произошло вскоре после приобретения Саудовским инвестиционным фондом компании Electronic Arts за 55 млрд долларов. В МОК подчеркнули, что намерены разработать новый подход к организации Олимпийских киберспортивных игр, но детали пока не раскрываются.

