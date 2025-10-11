На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер Жулин призвал к миру Россию и Украину

Александр Вильф/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью Sport24 призвал к миру россиян и украинцев.

По его словам, украинцы совершили большую ошибку, перестав общаться с россиянами.

«Нужно соглашаться и мириться. Я уверен, что все вернется к тому, что было раньше, но нескоро. Обида все-таки серьезная. Я в этом вопросе фанат СССР и хочу, чтобы все было как в брежневские времена», — заявил Жулин.

20 декабря 2024 года ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Евгения Медведева объяснила, зачем Камила Валиева вернулась в фигурное катание.

