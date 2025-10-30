Легенда «Локомотива» рассказал, зачем нужно ужесточать лимит на легионеров в РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычев поддержал возможное повышение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Российская газета».

«Это классная стратегия — чтобы было больше молодых. Но посмотрим, как всё будет реализовано. Я за эту идею. Клубы начнут пристальнее следить за своими академиями, развивать их», — сказал Сычев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в РПЛ. В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров.