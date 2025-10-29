На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве встретили сборную России по велоспорту после чемпионата мира

В Москву после чемпионата мира вернулась сборная России по велоспорту
Пресс-служба федерации велоспорта

В московском аэропорту «Домодедово» встретили членов сборной России по велоспорту на треке, которые вернулись с чемпионата мира в Чили. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта.

Спортсменов и тренерский штаб сборной встретили традиционным русским караваем и цветами. Особое внимание было уделено велогонщицам, которые завоевали на турнире медали — Яне Бурлаковой и Алине Лысенко. Среди встречающих были президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый и генеральный директор Павел Костюков, которые поздравили спортсменок с наградами и вручили им букеты.

Сами спортсменки в разговоре с прессой заявили, что довольны завоеванными наградами.

Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите на 500 метров. С результатом 1 минута 4,797 секунды она уступила только нидерландской спортсменке Хетти ван де Вау (1:03,121). Бронзовая медаль досталась представительнице Новой Зеландии Эллесс Эндрюс (1:04,909). Лысенко выиграла бронзовую медаль в индивидуальном спринте. Победу одержала Хетти ван де Ваув из Нидерландов. Серебряную награду выиграла представительница Японии Мина Сато.

Ранее в Госдуме поддержали возможный отказ от трансляции Олимпиады-2026 в России.

Летние виды спорта
