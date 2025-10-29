Булыкин рассказал, как матч с «Локомотивом» повлияет на положение «Зенита»

Знаменитый отечественный футболист, бывший нападающий многих ведущих отечественных и зарубежных клубов и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об одном из центральных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» в Санкт-Петербурге примет столичный «Локомотив».

«Хорошая игра для «Зенита» и «Локомотива». Две команды, которые лидируют. Две команды, которые наверху таблицы, будут бороться за очки. И борьба должна быть серьезной, потому что очки всем нужны. И учитывая, что «Локомотив» последнюю игру сыграл вничью с «Акроном», здесь настоящая проверка будет для «железнодорожников». А «Зенит» набирает свою форму, идет вперед, и здесь его положение в таблице тоже будет зависеть от того, как он сыграет с лидерами», — подчеркнул Булыкин.

«Локомотив» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 13 игр. «Зенит» с 26 баллами идет на четвертой позиции. На первом месте располагается действующий чемпион «Краснодар», в активе которого 29 баллов.

