В Саудовской Аравии планируют построить подвесной футбольный стадион на вершине небоскреба

В Саудовской Аравии собираются построить стадион на вершине небоскреба к ЧМ-2034

Саудовская Аравия разработала проект футбольного стадиона, который планируют построить на вершине небоскреба высотой 350 метров. Об этом сообщает Paris Match.

Реализация концепта под названием «Небесный стадион» должна быть завершена к чемпионату мира 2034 года.

Строительство объекта начнется в 2027 году на территории будущего мегаполиса Неом на северо-западе страны. Арена будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии — солнечной и ветровой. Вместимость стадиона составит до 46 000 зрителей.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила Саудовскую Аравию в качестве хозяйки ЧМ-2034 в декабре 2024 года. Турнир пройдет на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

