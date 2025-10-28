Российский тренер объяснил, почему российским футболистам не стоит уезжать в Европу

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что российским игрокам не стоит уезжать в Европу, передает Vprognoze.ru.

«Лучше играть здесь, чем сидеть там. Не знаю, я не думаю, что его будет ведущий клуб Европы брать. Мы понимаем, что Захарян был очень перспективным, но попав туда он стал просто никаким», — сказал Балахнин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

