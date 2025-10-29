На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский нападающий установил рекорд «Вегаса» и возглавил гонку снайперов НХЛ

Elaine Thompson/AP

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев установил рекорд «Вегаса» и возглавил гонку снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после матча против «Каролины Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Вегаса». Гости одержали победу со счетом 6:3. Дорофеев оформил дубль, забив на 7-й и 19-й минутах первого периода.

С девятью голами в десяти матчах сезона Дорофеев установил новый рекорд «Вегаса» по результативности на старте чемпионата. Он возглавил список снайперов лиги и занимает четвертое место в списке бомбардиров команды с 10 очками (9 голов + 1 передача).

В составе «Вегаса» дубль оформил Джек Айкел, голами отметились Бретт Хауден и Томаш Гертл. Российский нападающий Иван Барбашев сделал две голевые передачи и имеет 10 очков (3 гола + 7 передач) в сезоне. В составе «Каролины» гол забил российский форвард Андрей Свечников.

«Вегас» лидирует в Тихоокеанском дивизионе с 15 очками после 10 матчей. «Каролина» занимает четвертое место в Столичном дивизионе с 12 очками. Дорофеев был признан первой звездой недели в НХЛ.

Команда продолжит серию выездных матчей, сыграв с «Флоридой» 31 октября.

Ранее Александр Овечкин заявил о желании продолжать карьеру.

